Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten CHP'ye EOKA eleştirisi: A be geri zekâlı başka fotoğraf mı bulamadın?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını videosunda kullanan CHP'yi eleştirdi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin 100'üncü yılı için hazırlanan videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanılmasını sert sözlerle eleştirdi.
'A be geri zekalı başka fotoğraf mı bulamadın'
'A be geri zekalı başka fotoğraf mı bulamadın'
Paylaşımı yapan danışmana tepki gösteren Zeyrek,
"Öyle bir ekiple çalışıyor ki gerçekten utanç verici.Bu kadar olay yaşanmasına rağmen a be geri zekalı hiç mi gündemi takip etmiyorsun? O tweet'i atan danışmandan bahsediyorum. Başka fotoğraf mı bulamadın?"
dedi.
'Kılıçdaroğlu çıkmış onu savunuyor'
'Kılıçdaroğlu çıkmış onu savunuyor'
Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı
"Orada EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz."
şeklindeki açıklamayı da eleştiren Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçekten bir de Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış onu savunmaya çalışıyor. Onun doğru olduğunu, algı olduğunu iddia etmeye çalışıyor Hayır kardeşim bu doğru değil. Bu danışmanının beceriksizliği. Yapacağın tek şey kulağından tutup kapının önüne koymak. Bu kadar açık ve net. EOKA Kıbrıs'taki katliamlarıyla ünlü bir çetedir."
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1 hour ago