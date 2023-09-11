Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten CHP'ye EOKA eleştirisi: A be geri zekâlı başka fotoğraf mı bulamadın?

"Gerçekten bir de Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış onu savunmaya çalışıyor. Onun doğru olduğunu, algı olduğunu iddia etmeye çalışıyor Hayır kardeşim bu doğru değil. Bu danışmanının beceriksizliği. Yapacağın tek şey kulağından tutup kapının önüne koymak. Bu kadar açık ve net. EOKA Kıbrıs'taki katliamlarıyla ünlü bir çetedir."