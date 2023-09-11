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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten CHP'ye EOKA eleştirisi: A be geri zekâlı başka fotoğraf mı bulamadın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafının kullanılmasına tepkiler büyüyor. Paylaşımı yapan danışmana tepki gösteren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Bu kadar olay yaşanmasına rağmen a be geri zekalı hiç mi gündemi takip etmiyorsun? Başka fotoğraf mı bulamadın?" dedi. Gelen eleştirileri 'CHP'ye yönelik karalama kampanyası' olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Zeyrek, "Onun doğru olduğunu, algı olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Hayır kardeşim bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Elif Karahan
14:52 . 11/09/2023 Monday
Yeni Şafak
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını videosunda kullanan CHP'yi eleştirdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını videosunda kullanan CHP'yi eleştirdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin 100'üncü yılı için hazırlanan videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanılmasını sert sözlerle eleştirdi.

'A be geri zekalı başka fotoğraf mı bulamadın'

Paylaşımı yapan danışmana tepki gösteren Zeyrek,
"Öyle bir ekiple çalışıyor ki gerçekten utanç verici.Bu kadar olay yaşanmasına rağmen a be geri zekalı hiç mi gündemi takip etmiyorsun? O tweet'i atan danışmandan bahsediyorum. Başka fotoğraf mı bulamadın?"
dedi.

'Kılıçdaroğlu çıkmış onu savunuyor'

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı
"Orada EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz."
şeklindeki açıklamayı da eleştiren Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Gerçekten bir de Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış onu savunmaya çalışıyor. Onun doğru olduğunu, algı olduğunu iddia etmeye çalışıyor Hayır kardeşim bu doğru değil. Bu danışmanının beceriksizliği. Yapacağın tek şey kulağından tutup kapının önüne koymak. Bu kadar açık ve net. EOKA Kıbrıs'taki katliamlarıyla ünlü bir çetedir."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanılmasına tuhaf bir savunma geldi. Terörist fotoğraflarının kullanılmasına gelen tepkileri 'algı operasyonu' olarak tanımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu "Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır" dedi.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Deniz Zeyrek
#EOKA
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