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Sözüne sadık kal

NATO üyeliği için terörle mücadele yasası çıkaran İsveç uygulamada ise farklı davranıyor. PKK yandaşları Stockholm’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzettikleri bir maketi direğe astı. Provokasyona göz yumulmasını kınayan AK Parti Ömer Çelik, “Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsveç’ten Türkiye’ye verdiği taahhütlerine sadık kalmasını istedi.

04:00 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ömer Çelik, Yılmaz Tunç.

Ömer Çelik, Yılmaz Tunç.

NATO’ya girmek için Türkiye’nin koyduğu “terörle mücadele” şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmamaya devam ediyor. Başkent Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, katıldıkları LGBT yürüyüşünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen ve üzerine sözde LGBT paçavraları taktıkları maketi direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak provokasyon yaptı.

Ömer Çelik

İSVEÇ GÖZ YUMUYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç’ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika beklediklerini bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

TERÖR EYLEMLERİNE İZİN VERİLİYOR

İsveç makamlarının taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: “Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç’ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz.”

Yılmaz Tunç.

Şiddetle kınıyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan provokasyonlarını kınadı. Tunç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “İsveç’in başkenti Stockholm’de bugün gerçekleşen terör örgütü PKK destekçilerinin Sayın Cumhurbaşkanı’mızı hedef alan provokasyonunu en şiddetli şekilde kınıyorum. İsveç’in terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade etmesi, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza yönelik provokasyonlara sessiz kalması kabul edilemez. NATO’da müttefikimiz olmak isteyen İsveç’in, terör örgütlerinin faaliyetlerine izin vermeyerek taahhütlerine sadık kalması gerekir. Terör bir insanlık suçudur. Terör örgütlerinin her türlü eylemlerine engel olunması hukuk devletlerinin asli görevidir.” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da, hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülkenin, teröre karşı sert ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.



#İsveç
#İslamofobi
#NATO
#Ömer Çelik
#Yılmaz Tunç
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