Sözünü tutan NATO’ya girer

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Brüksel’de görevli Türk gazetecilerle NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, Milli Savunma Bakanı olarak ilk defa katıldığı toplantıda Vilnius Zirvesi öncesi hazırlıkların ele alındığını kaydetti. Toplantının ilk oturumu olan NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısıyla ilgili “AB Yüksek Temsilcisi’nin de katılım sağladığı bu oturumda ayrıca, AB üyesi olmayan müttefiklerin AB’nin savunma girişimlerine dahil edilmesinin Avrupa güvenliği açısından önemini de ifade ettik” diyen Güler, toplantının ikinci oturumunda, mevcut güvenlik ortamında ittifakın, caydırıcılık ve savunma konumlanmasının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ele alındığını vurguladı. Toplantıda Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki hassasiyetini dile getirdiklerini anlatan Güler, “NATO’nun ‘Açık Kapı Politikası’nı desteklediğimizi ve İsveç’in de Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik” diye konuştu.