SP’den CHP’ye ziyaret

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme sonrası basın mensuplarına görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Karamollaoğlu, ziyaretin bir iade-i ziyaret olduğunu ve hazırladıkları uyum yasası ile ilgili kitapçığı Kılıçdaroğlu’nu sunduklarını ifade etti. Uyum yasalarının referandumdan 6 ay sonra çıkması gerektiğini ancak bu gecikmenin kendilerine bir fırsat verdiğini ifade eden Karamollaoğlu, uyum yasaları ile ilgili hazırladıkları kitapçığı tüm siyasi partilere sunacaklarını kaydetti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu’nun, uyum yasaları ile ilgili kitapçığı kendisine takdim ettiğini belirterek, “Türkiye’nin sorunlarını görüşme ve tartışma imkanımız da oldu. Bu tür ziyaretlerin demokrasimizin kalitesi açısından, sorunların tartışılması ve değişik görüşlerin karşılıklı taraflara aktarılması açısından son derece değerli ve yararlı görüyoruz. Bize aktardıkları bilgileri büyük bir dikkatle inceleyeceğiz ve düşüncelerimizi Genel Başkan ve arkadaşlarına aktaracağız” dedi.