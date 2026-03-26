SPK suç duyurusunda bulunmuştu: MÜSİAD eski Başkanı Bayramoğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’izinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, savcılığa verdiği ifadenin ardından ’izinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara’da gözaltına alınmış, daha sonra İstanbul’a getirilmişti. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra ’izinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Bayramoğlu, ’izinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.