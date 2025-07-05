Spotify için adli süreç bir an önce başlatılmalı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify’da yer alan bazı içeriklerin artık hukuki bir mesele haline geldiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabı üzerinden Sporify yetkililerine tepki gösterdi. Bakanlığın uzun süredir platformda yayımlanan içerikleri yakından takip ettiğini ifade eden Mumcu, “Hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz. Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir” dedi.