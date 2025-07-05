Spotify için adli süreç bir an önce başlatılmalı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, dijital müzik platformu Spotify’daki bazı içeriklerin toplumun hassasiyetlerine aykırı olduğunu belirtti. Yetkili kurumları göreve davet eden Mumcu, “Denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Adli sürecin başlatılması gerekiyor” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify’da yer alan bazı içeriklerin artık hukuki bir mesele haline geldiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabı üzerinden Sporify yetkililerine tepki gösterdi. Bakanlığın uzun süredir platformda yayımlanan içerikleri yakından takip ettiğini ifade eden Mumcu, “Hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz. Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir” dedi.
AHLAK DIŞI İÇERİKLER VAR
Platformda "playlist" adı altında birçok değere hareket edildiğini belirten Mumcu, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Yasal çerçevede mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Mumcu, “Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.