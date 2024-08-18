STK'lar olası İstanbul depremi için hazırlanıyor

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 25’inci yıl dönümü nedeniyle, 66 STK'dan oluşan Afet Platformu, Akut Vakfı uygulayıcılığında, olası İstanbul depremi için hem tatbikat hem de hazırlık toplantısı yaptı. Afet Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının kendi kapasitesini test edebilmesi, eksiklerini görebilmesi ve aynı zamanda birlikte karar alma ve uygulama becerilerini geliştirebilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Deprem anı ve sonrasında yaşanacak senaryolar üzerine kurgulanan tatbikatta uzmanların ve kamu kurumlarının verileri kullanıldı. “Sadece anmak yetmez, ders çıkarmak ve hazırlıklı olmak gerek” mottosuyla 2 Haziran’da İzmir depremi tatbikatı gerçekleştiren Afet Platformu, İstanbul'daki tatbikatı bilimsel araştırmalar, kamu kurum ve uzmanların paylaştığı veriler ışığında hazırlanan senaryoya göre planladı. Nef Vakfı merkezinde Afet Platformu’nun düzenlediği tatbikatta, olası İstanbul depremi için tüm paydaşlarla tatbikat simülasyonu yapıldı.