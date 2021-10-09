​STK’lara ‘açık portal’ önerisi

STK’lar ile buluşmaların 4 başlıkta devam edeceğini söyleyen Yanık, bunları kadın, engelli, yaşlı ve çocuk olarak dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sivil toplum kuruluşlarına açık bir portal oluşturmayı önerdi. Bakan Yanık, “Bütün sivil toplum kuruluşları orada duyurularını, görüşlerini, ihtiyaçlarını paylaşsınlar. Bir başka kuruluşta o ihtiyacın karşılığı vardır, destek verir” diye önerisini açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘sivil toplum buluşmaları’nın ilki geçen perşembe Bakan Yanık’ın katılımı ile düzenlendi. İlk bulaşmaya ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Bakan Yanık, geniş katılımın sivil toplum ruhuna uygun olduğunu söyledi. Bakan Yanık, sivil toplumun kendi arasındaki iş birliğini geliştirme ihtiyacının ortaya çıktığına işaret etti.

PORTAL ÖNERİSİ

“Kendi aralarındaki birtakım dayanışma, iletişim eksikliklerinin olduğunun tespit edilmesi önemli” diyen Bakan Yanık, şunları söyledi: “Bu İhtiyacın giderilmesine yönelik önümüzdeki süreçte çalışmalar yapacağız. Bunun toplumsal barış açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek ortak bir proje geliştirmesi önemli Bunun için açık forum gibi bir portal oluşturmayı önerdim. Bunu bakanlık olarak biz de sağlayabiliriz. Bütün sivil toplum kuruluşları orada duyurularını, görüşlerini, ihtiyaçlarını paylaşsınlar. Bir başka kuruluşta o ihtiyacın karşılığı vardır, destek verir. Bu anlamda tarafların güçlerini, birikimlerini insan kaynağını bir araya getirmesi pekala mümkün.”

4 BAŞLIKTA DEVAM

STK’lar ile buluşmaların 4 başlıkta devam edeceğini söyleyen Yanık, bunları kadın, engelli, yaşlı ve çocuk olarak dile getirdi. Yanık, bu buluşmalarda sistem geliştirme, koordinasyonu sağlama ve bu alanda ihtiyaç duyulan mevzuat geliştirme için neler yapabileceği başlıklarının çalışılacağına dikkat çekti. Toplantı, odak grupların çalışmalarıyla devam etti.