STM’den NATO’ya stratejik güç

76. yılını kutlayan NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, sadece askeri gücüyle değil, savunma sanayiinde geliştirdiği ileri teknoloji çözümlerle de ittifaka büyük katkılar sağlıyor. Bu katkıların başını çeken şirketlerden STM, NATO’nun kriz yönetimi alanındaki çalışmalarında kritik bir rol oynuyor.





YAZILIMLAR STM’YE EMANET

STM, 15 yıldan fazladır NATO’nun komuta kontrol ve karar destek sistemlerinde kritik projeler geliştiriyor. 2022 yılında NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCI Agency) tarafından açılan iki büyük ihale STM tarafından kazanılarak INTEL-FS2 projesi hayata geçirildi. Bu proje ile NATO karargahları arasında istihbarat paylaşımının yapıldığı yazılım geliştirildi. Aynı zamanda bu proje, Türkiye’nin NATO’dan yazılım alanında aldığı en büyük ihracat projelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

NATO Integration Core (INT-CORE) projesi ile NATO’nun sahadaki durumsal farkındalığı artırılıyor. Komuta kontrol sistemlerinde entegrasyon sağlayan bu proje, NATO’nun farklı sistemlerinden gelen verileri standart hale getirerek karar alma mekanizmalarını hızlandırıyor. CWIX 2024 Tatbikatı’nda aktif olarak kullanılan sistem, NATO Afgan Görev Ağı Operasyon Merkezi’nde de 5 yıl boyunca teknik destek ve bakım hizmeti aldı.

SAVUNMADA TÜRKİYE İMZASI

NATO’nun stratejik seviye hava komuta kontrol ve füze savunma bilgi sistemi olan AirC2IS projesinde de STM aktif rol alıyor. STM, NATO’nun kriz yönetimi alanındaki çalışmalarında da kritik bir rol oynuyor. Ayrıca STM’nin siber güvenlik uzmanları, Locked Shields 2024 tatbikatında NATO’nun dijital savunma kapasitelerini güçlendirdi.



