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ANKARA

Stokçuluğa verilen hapis cezası artıyor

Stokçuluğa verilen hapis cezası artıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulukla mücadele için yeni düzenlemenin bu ay Meclis'e sunulacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Stokçuluğa verilen hapis cezası artıyor
Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulukla mücadele için yeni düzenlemenin bu ay Meclis'e sunulacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, stokçuluğa verilecek hapis cezasının artırılacağını açıkladı.

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