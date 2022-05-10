Stokçuluğa verilen hapis cezası artıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulukla mücadele için yeni düzenlemenin bu ay Meclis'e sunulacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, stokçuluğa verilecek hapis cezasının artırılacağını açıkladı.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulukla mücadele için yeni düzenlemenin bu ay Meclis'e sunulacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, stokçuluğa verilecek hapis cezasının artırılacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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