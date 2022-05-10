Stokçuluğa verilen hapis cezası artıyor

Dünya

Ukrayna Milletvekili Umerov Kırım ve Donbas'ın "kırmızı çizgileri" olduğunu belirtti

Kırım Tatar Türkü Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman ne insanımızdan ne topraklarımızdan vazgeçeriz. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bu çizgiden asla vazgeçmeyiz." ifadelerini kullandı.