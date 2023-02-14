Stoltenberg: Putin barışa değil yeni saldırılara hazırlanıyor

Toplantılarda ele alınacak konularla ilgili bilgi veren Stoltenberg gelecek hafta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümü olduğunu vurgulayarak “Başkan Putin'in barışa hazırlandığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Gördüğümüz ise tam tersi, daha fazla savaşa, yeni taarruzlara, yeni saldırılara hazırlanıyor. Dolayısıyla bu, NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna'ya daha fazla destek vermesini daha da önemli hale getiriyor. Ve bugün daha sonra ABD önderliğindeki Ukrayna Temas Grubu’nda bir araya geleceğiz ve Ukrayna'ya artan destek için acil ihtiyaçları ele alacağız” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanları toplantısında, NATO’nun caydırıcılık ve savunmasını daha da güçlendirmeye yönelik savunma planlaması için yeni uzun vadeli yönergelerin ele alınacağını söyleyen Stoltenberg, “Müttefikler ayrıca yeni savunma yatırım taahhüdünü ve savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam etmemizi nasıl sağlayacaklarını tartışmaya başlayacaklar. Ayrıca kritik altyapının, özellikle deniz altı altyapısının, açık deniz altyapısının korunmasını da ele alacağız. Çünkü bu deniz altı kablolarının, boru hatlarının savunmasız olduğunu ve kritik altyapıyı koruma çabalarımızı daha fazla koordine etmemizin önemli olduğunu gördük” dedi.