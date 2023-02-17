Stoltenberg Türkiye'ye geldi: NATO’nun yaşadığı en korkunç felaket

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, “Bu aslında bizim ittifakımızın topraklarında NATO’nun kurulmasından bu yana en ölümcül, en korkunç felaket” nitelemesinde bulundu. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

EN DERİN, EN İÇTEN BAŞSAĞLIĞI

Deprem felaketi sonrasında Türkiye’ye ve Suriye’ye dayanışma mesajları vermek için Ankara’da bulunduğunu belirten Stoltenberg, “Bu aslında bizim ittifakımızın topraklarında NATO’nun kurulmasından bu yana en ölümcül, en korkunç felakettir. NATO adına en derin, en içten başsağlığı dileklerimi Türk halkına ve bu felakette hayatlarını kaybetmiş olan kişilerin ailelerine ve sevdiklerine iletmek istiyorum” diye konuştu.

Jens Stoltenberg - Mevlüt Çavuşoğlu

NATO, TÜRKİYE İLE

Stoltenberg, Türkiye’deki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin cesaretlerini de alkışladığını dile getirerek “NATO bu anlamda Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu göstermek için burada bulunuyor. Bu hafta Bakanlar Komitesi toplantımızda bir saygı duruşunda bulunduk. İhtiyacınız olduğu anda NATO Türkiye ile birlikte bulunmaktadır.” mesajını verdi.

Kış koşullarına uygun konteyner gönderecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Konseyi, kış şartlarına uygun konteyner ve çadırların ülkemize gönderilmesini kararlaştırdığı söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “NATO Konseyi, ittifakın envanterinde bulunan kış şartlarına uygun konteyner ve çadırların ülkemize gönderilmesini kararlaştırdı. 3 bine yakın kişiye barınma imkanı sağlayacak bu proje ilk etapta 6 ay hizmet verecek, ihtiyaç olursa daha da uzatılabilecek. Bunların İskenderun ve Hatay’da hizmete geçirilmesi öngörülüyor. Bu barınma imkanlarının süratle ulaştırılması, kurulmaları ve de işletilmesi için birlikte çalışıyoruz. Sahada arkadaşlarımız NATO ekipleriyle ön çalışmaları da sürdürüyorlar” diye konuştu.

20 BİN KIŞLIK ÇADIR

Bunun için NATO müttefiklerinden stratejik hava nakliye imkanlarını acilen devreye sokmalarını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Stoltenberg’in müttefiklerden NATO envanterinden 40 konteynerlik bir paketin ve Pakistan’daki 20 bin kışlık çadırın süratle nakledilmesi için gerekli nakliye uçaklarının sağlanmasını talep ettiğini aktardı. Çavuşoğlu sahada 74 ülkeden gelen ekiplerin aktif olarak çalıştığını söyledi.

Antony Blinken

Blinken Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar başta olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere Türkiye, Almanya ve Yunanistan’a ziyarette bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken’ın 16 Şubat’ta Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gideceği belirtildi. Açıklamada 19 Şubat’ta Türkiye’ye geçeceği belirtilen Blinken’ın ABD’nin deprem bölgesindeki kurtarma çabalarına verdiği desteği yerinde görmek üzere önce İncirlik Hava Üssü’nü

ziyaret edeceği aktarıldı. Buradan deprem bölgesini ziyaret edecek.



