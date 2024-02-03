Suat Kılıç’ın amacı Yeniden Refah’ı ele mi geçirmek?

"Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız."