Suç makinası görevini bıraktı

Seri katil Murat Katrağ'ı işe alan CHP'li Muratpaşa Belediyesi çark etti. Yeni Şafak'ın skandalı gündeme getirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li belediye katilin 'kendi isteği ile' görevi bıraktığını ileri sürdü.
- Açıklamada eski hükümlülerin istihdama katılımının yeniden suç işlemesine büyük oranda engel olduğu iddia edilerek Katrağ'ın bu kapsamda işe alındığı öne sürüldü. Belediye'nin yaptığı açıklamada fotoğraf ve sosyal medya paylaşımlarında kendini 'saha sorumlusu' olarak tanıtan Katrağ'ın 'müdür' değil işçi olduğu iddia edildi.
GÜNDEME OTURDU
Öte yandan Yeni Şafak'ın haberi sosyal medya platformlarında Türkiye'nin ana gündemlerinden birisi oldu. Yeni Şafak'ın manşeti Twitter'da Türkiye'de en çok konuşulan konular arasına girerken, facebook, instagram gibi mecralarda da vatandaşlar binlerce paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi.