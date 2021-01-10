Suç makinası görevini bıraktı Suç makinası görevini bıraktı Biri polis memuru 6 kişiyi katleden ama “Rahşan affı” ile cezaevinden çıkan Murat Katrağ’ın, CHP’li Muratpaşa Belediyesi’ndeki istihdamı tepkilere yol açtı. Yeni Şafak’ın skandalı gündeme getirmesinden sonra belediye dün apar topar bir açıklama yaparak Katrağ’ın “kendi isteği ile görevini bıraktığını” iddia etti. Öte yandan Yeni Şafak’ın skandal olayı anlatan “Temizlik Seri Katilden Soruluyor” haberi dün ülke gündemine oturdu. Haber Twitter’da trend olurken, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarında da binlerce kişi CHP’ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi 10 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 10 Ocak 2021, 05:01 Yeni Şafak