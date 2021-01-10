Gündem Suç makinası görevini bıraktı
POLİTİKA

Suç makinası görevini bıraktı

Suç makinası görevini bıraktı

Biri polis memuru 6 kişiyi katleden ama “Rahşan affı” ile cezaevinden çıkan Murat Katrağ’ın, CHP’li Muratpaşa Belediyesi’ndeki istihdamı tepkilere yol açtı. Yeni Şafak’ın skandalı gündeme getirmesinden sonra belediye dün apar topar bir açıklama yaparak Katrağ’ın “kendi isteği ile görevini bıraktığını” iddia etti. Öte yandan Yeni Şafak’ın skandal olayı anlatan “Temizlik Seri Katilden Soruluyor” haberi dün ülke gündemine oturdu. Haber Twitter’da trend olurken, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarında da binlerce kişi CHP’ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Katrağ
Murat Katrağ

Seri katil Murat Katrağ'ı işe alan CHP'li Muratpaşa Belediyesi çark etti. Yeni Şafak'ın skandalı gündeme getirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li belediye katilin 'kendi isteği ile' görevi bıraktığını ileri sürdü.

  • Açıklamada eski hükümlülerin istihdama katılımının yeniden suç işlemesine büyük oranda engel olduğu iddia edilerek Katrağ'ın bu kapsamda işe alındığı öne sürüldü. Belediye'nin yaptığı açıklamada fotoğraf ve sosyal medya paylaşımlarında kendini 'saha sorumlusu' olarak tanıtan Katrağ'ın 'müdür' değil işçi olduğu iddia edildi.

GÜNDEME OTURDU

Öte yandan Yeni Şafak'ın haberi sosyal medya platformlarında Türkiye'nin ana gündemlerinden birisi oldu. Yeni Şafak'ın manşeti Twitter'da Türkiye'de en çok konuşulan konular arasına girerken, facebook, instagram gibi mecralarda da vatandaşlar binlerce paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi.

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