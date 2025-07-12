Suçu yine başkasına attı

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın beşinci gününde tansiyon yükseldi. Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda mağdur yakınlarından "Katil" feryatları yükselirken, mahkeme başkanı salonu sık sık sükûnete davet etti.

KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİK

Sanık Halit Ergül, müşteki avukatlarının sorularını cevapladı. Soru üzerine Ergül, 30 yıldır turizm işinde olduğunu ve 2 otelinin bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 16 Aralık 2024'teki denetiminde nerede olduğu sorulan Ergül, "Emir, 'Baba bunlar burada her şeye bakıyorlar, sanki kusur arıyorlar' dedi. Bolu'daydım." dedi. Ergül'ün, "Denetlemede tutanak tutuldu mu?" sorusuna, "Tutulmuştur herhalde" cevabı üzerine avukatın, "Tutanak tarihi 22 Ocak 2025 olarak yazılmış. Odalarda duman dedektörünün olduğu yazılmış, duman dedektörü var mı?" sorusuna Ergül, "Uygun denildiği için kendimizi güvende hissettik, duman dedektörü var." karşılığını verdi.

ŞİRİNLİK Mİ YAPIYORSUNUZ?

“Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetmenlerini neden ücretsiz ağırlıyorsunuz, şirinlik mi yapıyorsunuz?" sorusunu Ergül, "Hayır öyle bir şey yapmadım, fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum." şeklinde cevapladı. Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığı denetmenlerinden ücret almamanız normal mi?" sorusu üzerine, "Ücret almazsak kusurlarımızı yok mu gösterecekler?" dedi.

DENETİM YAPMAYANLAR SORUMLU

"Denetmenlerin Grand Kartal Otel'de kalma istememe sebebi otelin güvenli olmadığını bilmeleri miydi?" sorusuna Ergül, "Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi." cevabını verdi. Ergül, "22 Ocak'tan sonra banka hesaplarında ciddi hareket olmuş, hesaplarda ihtiyati tedbir kararı aldırdığımız için 1 lira bile bulamadık" beyanına karşı, "Otel kapandı, personel ödemeleri, tazminat ödemeleri yapıldı" dedi. "Kimseyi şikayet etmeyi düşündünüz mü, bunun sorumlusu sizce kim?" sorusunu Ergül, "Denetimi yapmayanlar" şeklinde yanıtladı.

MAĞDUR YAKINLARI 'KATİL' DİYE BAĞIRDI

Mağdur avukatlarından birinin “Otelin 11 ve 12’nci katlarında izinsiz yapı mı yapıldı?” sorusunun ardından, Ergül’ün o kattaki asansörlerin ruhsatlı olduğunu söylemesi üzerine avukat, soruya net cevap vermesini istedi. Bu sırada Ergül’ün, avukatın sözünü keserek yüksek sesle konuşması salonda gerginlik yarattı. Mağdur yakınları, sesini yükselten Ergül’e arka sıralardan “Katil!” diye bağırdı.

Organize kötülüğün organize savunması

Yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler adına yaptığı açıklamada, yüce mahkemenin adaletine güvendiklerini söyledi. Kotan, 170 gündür sevdiklerine hasret aileler olarak "artık yeter" dediklerini aktararak, şöyle devam etti: “Dört gündür, 21 Ocak'ta bize yaşatılan organize kötülüğün organize savunmasına maruz kalıyoruz. Dört gündür sanıkların sorgusundan tek duyduğumuz 'bilmiyorum', 'hatırlamıyorum', 'duymadım', 'görmedim', 'sorumlu değilim'. Sadece bununla da kalınmıyor. Sanık vekillerinin, sanık yakınlarının tahriklerine maruz kalıyoruz.”







