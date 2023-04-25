Sudan’dan tahliye sürüyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalar tüm hızıyla sürerken, birçok ülke ile birlikte Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi sürüyor. Önceki gün başlayan tahliyelerde ilk Türk kafilesi Etiyopya’ya geçti ve başkent Addis Ababa’ya doğru yol alıyor. Çatışmalarda ölü sayısı 400’ü geçti. Ülkelerin de vatandaşlarını tahliye etmek için zamanla yarışı hız kazandı. Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu önceki gün ve dün sabahki tahliye operasyonlarında 29 otobüsle yaklaşık 1500 vatandaşın tahliye sürecinin sürdüğünü belirtti. Türk vatandaşları, kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan hava yoluyla İstanbul’a intikal edecek.

Güvenli bölgeye ulaştılar

Vad Medeni ve Hartum’dan önceki gün hareket eden 2 Türk kafilesi, Etiyopya sınırına ulaştı. Hartum’un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişiyle yola çıkan kafile önceki gün 20.30’da, diğer kafile ise dün sabah, Sudan’ın Gadarif eyaletinin Faşaka bölgesindeki Gallabat kentine vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Etiyopya’ya ulaşanların sayısının 640’a ulaştığını açıkladı.

Geceyi, Sudan ordusunun hakim olduğu bu kentte geçiren ilk kafileyi Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran karşıladı. Büyükelçi Baran, vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlara moral verdi. Etiyopya-Sudan sınırındaki gelişmeler de yine Büyükelçi Baran tarafından koordine ediliyor.

Addis Ababa’ya geçiyorlar

Etiyopya sınırındaki resmi işlemlerin ağır ilerlemesi nedeniyle kafileden ancak 1 otobüslük grup bu sabah Etiyopya’nın sınırdaki Metemma kentine geçerek başkent Addis Ababa’ya doğru yola çıktı. Yolculuk, Sudan otobüslerinin sınırı geçmesine izin verilmediği için Etiyopya otobüsleriyle devam edecek. 20 saat sürecek yolculuk sonra kafile Addis Ababa’ya varacak. Otobüsün, Etiyopya’da sınır bölgesinde uygulanan akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle hava karardığında uygun bir yerde konaklaması ve havanın aydınlanmasıyla yeniden yola çıkması nedeniyle yolculuğun uzun sürdüğü belirtildi. Kafiledeki diğer otobüsler de sınırdaki işlemlerin bitmesini bekliyor.

Öte yandan başkentte Mescidi Nur Camii’nde bekleyen 500 kişilik işçi kafilesi için de tahliye çalışması devam ediyor.

Dev operasyon

Neredeyse tüm dükkan ve iş yerlerinin kapalı olduğu, sessizliğe gömülen Hartum’da birçok ülke, vatandaşlarının tahliyesini sürdürüyor. Sınırlı sayıdaki bakkal ve fırının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülüyor. Sokaklarda tahliye için bulunan otobüsler dikkati çekiyor. Hartum’da neredeyse her caddede Sudanlılar ve yabancı ülke vatandaşlarını taşıyan bu yolcu otobüslerini görmek mümkün. Sudan’da gece saatlerinden itibaren kesilen mobil ve sabit hatlarda internet hizmeti yeniden sağlanmaya başlandı.

İngiltere 4 bin kişiyi geride bıraktı

Birçok Avrupa ülkesi de, Sudan'da yaşanan olaylar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 23 Yunan vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu. İspanya, 72 kişinin güvenli bir şekilde ülkeye getirildiğini açıkladı. Hırvatistan 100 vatandaşının tahliyesini başarıyla tamamladığını duyururken, Sırbistan 11 vatandaşının Sudan’dan çıkarılacağını kaydetti. Toplam bin Avrupa birliği vatandaşının ülkeden tahliye edildiği açıklandı. İngiltere ise Sudan’da yaşayan 4 binden fazla vatandaşını geride bıraktı. Tahliye edilemeyen İngilizlerin aileleri hükümete tepki gösterdi. Javid Abdelmoneim isimli doktor, babasının Sudan'da bulunduğunu ve hem Mısır'a hem de Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan şehrine gitme şansını hükümetten yapılan "Evden çıkmayın, bizden haber bekleyin" açıklamaları nedeniyle kaybettiğini vurguladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Sudan ordusu ve isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar tüm eyaletlerde sürerken, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), en az 427 kişinin öldüğünü, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Çok sayıda ülke, Sudan’daki diplomatik faaliyetlerini durdururken, son olarak Fransa başkent Hartum'daki Büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.











