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Şükran Hanım yeni göreve talip

Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürlüğünden ayrılıp Özgür Özel'le çalışmaya başlayan Şükran Kütükçü’nün makam arayışı devam ediyor. Halen Protokol Müdürü olan Kütükçü’nün, geçen hafta vefat eden Levent Bayraktar'ın yerine CHP Grup Müdürlüğü’ne talip olduğu belirtildi.

Uğur Duyan
04:00 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:38 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şükran Kütükçü
Şükran Kütükçü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Şükran Kütükçü, CHP Grup Müdürlüğü’ne gözünü dikti. Kılıçdaroğlu'nun programlarını yapan ve görüşmeleri sağlayan Kütükçü, vekil listeleri üzerinde bile etkiliydi. Kılıçdaroğlu'nun 1986'dan beri yanından ayırmadığı Kütükçü, kurultaydan sonra Özgür Özel'in safına geçerek onunla çalışmaya başlamıştı. Kütükçü, Özel'in Meclis ekibinde de kendine yer buldu. CHP Genel Başkanı Özel'in, TBMM'de böyle bir görevlendirme bulunmamasına rağmen “Protokol Müdürü” olarak atadığı Kütükçü'nün, geçen hafta vefat eden CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'dan boşalan göreve talip olduğu, bunun için girişimde bile bulunduğu öğrenildi. Kütükçü'nün, grup yönetimdeki en tecrübeli bürokratlardan biri olduğu ve göreve getirilebileceği belirtiliyor.

NE İŞ YAPIYORLAR?

TBMM'de Grup Müdürleri, siyasi partilerin Meclis grup yönetimlerince Genel Başkan’ın onayı ile atanıyor. Grup Müdürleri, yasaların hazırlanmasından Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak itirazlara varıncaya kadar pek çok prosedürü yürütüyor, grup yönetimleri arasındaki görüşmelere bürokrat sıfatıyla katılıp katkıda bulunabiliyor, meclis içi bürokraside etkin rol oynuyorlar.




#Siyaset
#CHP
#Şükran Kütükçü
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