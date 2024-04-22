Şükran Hanım yeni göreve talip

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Şükran Kütükçü, CHP Grup Müdürlüğü’ne gözünü dikti. Kılıçdaroğlu'nun programlarını yapan ve görüşmeleri sağlayan Kütükçü, vekil listeleri üzerinde bile etkiliydi. Kılıçdaroğlu'nun 1986'dan beri yanından ayırmadığı Kütükçü, kurultaydan sonra Özgür Özel'in safına geçerek onunla çalışmaya başlamıştı. Kütükçü, Özel'in Meclis ekibinde de kendine yer buldu. CHP Genel Başkanı Özel'in, TBMM'de böyle bir görevlendirme bulunmamasına rağmen “Protokol Müdürü” olarak atadığı Kütükçü'nün, geçen hafta vefat eden CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'dan boşalan göreve talip olduğu, bunun için girişimde bile bulunduğu öğrenildi. Kütükçü'nün, grup yönetimdeki en tecrübeli bürokratlardan biri olduğu ve göreve getirilebileceği belirtiliyor.