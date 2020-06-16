Sultanahmet’i kimse kimliğinden ayıramaz

Çelik, "Dün (önceki) gece itibarıyla Pençe-Kartal Operasyonu başlamıştır. Son derce başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir. PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz" dedi.

REHAVET UYARISI

Kovid-19 ile mücadele konusunda revahet uyarısında bulunan Çelik, "En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur. Rehavet en büyük düşmanımızdır" diye konuştu.

EN İSLAMOFOBİK YAKLAŞIM

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Sultanahmet Camii'ne ilişkin sözlerine tepki gösteren Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye’de İslamofobinin en çarpıcı örneği geçenlerde CHP’li milletvekilinin Sultanahmet’i müze yapma önerisiydi. Sultanahmet’i müze yapma yaklaşımı bugüne kadar gördüğüm en İslamofobik yaklaşımdır. Kaç gündür bekliyoruz acaba aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı? Hiç kimse Sultanahmet’i kendi kimliğinden ayıramaz. Biz hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

UTANÇ VERİCİ YAKLAŞIM

TV’lere çok sık çıkan bir profesör ekranda Ayasofya’nın ibadete açılmasını, AK Parti’nin Türkiye’nin kurucu liderleriyle kavgası olarak tanımladı. Bunun kadar büyük bir utanç verici cümle olabilir mi? Böyle ahlak dışı bir yaklaşım olamaz. Her şeyi cumhuriyet ile hesaplaşma tartışmasına çeviren zihniyet bu memlekete büyük kötülük etmiştir."