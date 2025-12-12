Sultangazi'de 4 katlı binada yangın; 2'inci kattan atlayıp yaralandı

Olay, Cebeci Mahallesi 2587 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve alevler katı komple sardı. Evde bulunan yabancı uyruklu bir kişi alevlerden kurtulmak için binanın dış cephesindeki yağmur gider borusuna tutunarak inmeye çalıştı. 2'inci kata kadar inen kişi borunun kırılmasıyla zemine düştü.





Çevredekiler hemen yaralanan kişinin yardımına koşup, yanan binadan uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yere düşen ve dumandan etkilenip yaralanan kişileri ambulanslarla hastanelere götürdü.





'CAMI KIRARAK ATLADI'





Osman Yıldırım "Binada 5 kişi kalıyor. 1 kişi yangın esnasında camı kırarak atladı, eşiyle birlikte. 2 kişinin daha içeride olduğu söyleniyor. 2 kişi hastaneye gitti. Camları kırıp kendini attı"’ diye konuştu.

Binanın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Düşen bir kişinin taşındığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.







