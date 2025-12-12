Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sultangazi'de 4 katlı binada yangın; 2'inci kattan atlayıp yaralandı

Sultangazi'de 4 katlı binada yangın; 2'inci kattan atlayıp yaralandı

16:2812/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Sultangazi'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede oturan yabancı uyruklu kişi yağmur gider borusuna tutunarak inmeye çalışırken yere düşüp yaralandı.

Olay, Cebeci Mahallesi 2587 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve alevler katı komple sardı. Evde bulunan yabancı uyruklu bir kişi alevlerden kurtulmak için binanın dış cephesindeki yağmur gider borusuna tutunarak inmeye çalıştı. 2'inci kata kadar inen kişi borunun kırılmasıyla zemine düştü.


Çevredekiler hemen yaralanan kişinin yardımına koşup, yanan binadan uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yere düşen ve dumandan etkilenip yaralanan kişileri ambulanslarla hastanelere götürdü.


'CAMI KIRARAK ATLADI'


Osman Yıldırım "Binada 5 kişi kalıyor. 1 kişi yangın esnasında camı kırarak atladı, eşiyle birlikte. 2 kişinin daha içeride olduğu söyleniyor. 2 kişi hastaneye gitti. Camları kırıp kendini attı"’ diye konuştu.

Binanın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Düşen bir kişinin taşındığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.



#İstanbul
#Sultangazi
#Osman Yıldırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1389 işçi alımı için evrak teslimi başladı mı?