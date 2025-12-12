Yeni Şafak
Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

16:0412/12/2025, Cuma
AA
Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.


Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, polis memurları E.Ö. ve B.K. ile A.K, Ş.M, N.G. ve S.S. gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar E.Ö, A,K. ve Ş.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Şüpheliler B.K, N.G. ve S.S. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



