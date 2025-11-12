Yeni Şafak
Jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın

Jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın

10:4912/11/2025, Çarşamba
DHA
Kaçak silah üretim yeri ele geçirildi.
Kaçak silah üretim yeri ele geçirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda çok sayıda silah ve silah parçasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl ve Bozdoğan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Madran Mahallesi'nde yaşayan kişinin evinde ruhsatsız silah tamiri ve imalatı yapıp, satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

KEP, KAFES, JABS ve PARS sistemleriyle yapılan araştırmaların ardından, ekipler, dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba arama köpekleri 'Obruk' ve 'Tali' eşliğinde, şüphelinin evi ve bağ evine operasyon düzenlendi. Evlerde ruhsatsız biri tam otomatik 4 av tüfeği, 13 tüfek kabzası, 3 tüfek gövdesi, 6 tüfek mekanizması, 4 tabanca kabzası, 3 tetik tertibatı, 1 tabanca üst kapağı, 3 tabanca şarjörü ve 31 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




