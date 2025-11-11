İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 500 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi

"Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Biz bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."