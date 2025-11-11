İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 500 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 494 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, operasyonlar neticesinde 7 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da geçen hafta yapılan operasyonlarda 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokainin ele geçirilerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engellediklerini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: