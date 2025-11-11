Yeni Şafak
Sınırda uyuşturucu operasyonu: 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi

Sınırda uyuşturucu operasyonu: 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi

10:1911/11/2025, Salı
AA
Pazarkule’de zehir tacirlerine darbe
Pazarkule’de zehir tacirlerine darbe

Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin alt kısmı ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobil, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobilde Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada otomobilin alt bölümü ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.






