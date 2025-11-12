Yeni Şafak
Kapalıçarşı'da 335 milyon TL'lik operasyon

12/11/2025, Çarşamba
Suç gelirlerinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair yürütülen soruşturmada 4'üncü operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı bölgesinde bazı döviz bürolarında 'kara para' aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda ‘yasa dışı bahis’, ‘forex yatırım dolandırıcılığı’ ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirket yetkililerinin yanı sıra, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarının sırf bu amaçla kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.




