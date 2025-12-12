Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Polisin parmağını ısıran şüpheli tutuklandı

Polisin parmağını ısıran şüpheli tutuklandı

16:0112/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada da tabanca ele geçirildi.
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada da tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbara giden polis memurunun parmağını ısıran şüpheli, tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES ihbarı sonrası belirtilen adrese gitti.


Ekiplerin müdahalesi sırasında polislere mukavemet gösteren kişi, bir polis memurunun parmağını ısırıp, yaraladı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.


Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada da tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.



#Şanlıurfa
#polis
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 ÖTV’siz engelli araç alım şartları ve güncel limitleri açıklandı: Kimler ÖTV'siz araç alabilir?