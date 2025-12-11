Yeni Şafak
Çekmeköy'de polis Emre Albayrak'ın şehit edildiği olayda beş şüpheli tutuklandı

Çekmeköy’deki operasyon sırasında açılan ateş polis memurunun şehit olmasına yol açmıştı.
Çekmeköy’deki operasyon sırasında açılan ateş polis memurunun şehit olmasına yol açmıştı.

Polis Memuru Emre Albayrak’ın şehit edildiği narkotik operasyonuna ilişkin gözaltına alınan beş şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Çekmeköy'de baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Çatışmada saldırganlardan biri etkisiz hâle getirilirken, diğer şüpheliler operasyon sonrası yakalanmıştı. Tutuklanan zanlılar, aralarında uyuşturucu ticareti ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlamalarla cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda Polis Memuru Emre Albayrak’ın şehit edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde 8 Aralık günü sabah saat 07.30’da meydana geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda baskın yapılan evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Çıkan çatışmada polis memurunu şehit eden saldırgan R.A. (35) öldürülürken, saldırganlardan Çetin A. ve Cemal A. ise sağ olarak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal A., Bedriye A., Rabia A., Simge A. ve Çetin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 5 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından, ayrıca Rabia A., Simge A. ve Çetin A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da tutuklandı.



