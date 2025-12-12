Yeni Şafak
Bodrum'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

16:0312/12/2025, vendredi
DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile, caretta caretta cinsi ölü deniz kaplumbağası vurdu. Kaplumbağanın vücudunda deformeler olduğu görüldü.

Torba Mahallesi sahil şeridinde vatandaşlar, hareketsiz şekilde duran caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark edip, durumu belediyeye bildirdi.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrolde, deniz kaplumbağasının öldüğü belirlendi. 

Vücudunun çeşitli noktaları deforme olan 80 santimetre boyunda, 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi.

#Bodrum
#Muğla
#Caretta
