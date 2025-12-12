Bodrum'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Vücudunun çeşitli noktaları deforme olan 80 santimetre boyunda, 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi.