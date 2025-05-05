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Sultangazi'de ormanlık alanda korkutan yangın

Sultangazi'de ormanlık alanda korkutan yangın

07:345/05/2025, Pazartesi
IHA
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Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Sultangazi'de askeri sahaya yakın ormanlık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın 23.15 sıralarında Sultangazi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alanı sardı. Yoğun dumanın görüldüğü yangın çevrede paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yangın anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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