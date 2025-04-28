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Bayrampaşa'da iplikçide korkutan yangın

Bayrampaşa'da iplikçide korkutan yangın

09:1328/04/2025, Pazartesi
IHA
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Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iplikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın üst katlara sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'daki yangın, saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın giriş katındaki iplikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın üst katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangınla ilgili inceleme başlattı.



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