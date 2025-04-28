Bayrampaşa'da iplikçide korkutan yangın

İstanbul'daki yangın, saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın giriş katındaki iplikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.