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Mardinli aile hayatlarının şokunu yaşadı: 13 yaşındaki kızlarını silahla vurulmuş halde buldular

Mardinli aile hayatlarının şokunu yaşadı: 13 yaşındaki kızlarını silahla vurulmuş halde buldular

08:3428/04/2025, Pazartesi
AA
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Elif K.
Elif K.

Mardin'in Derik ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam ailesinin kırsal Boyaklı Mahallesi'ndeki evlerinde Elif K'yi (13) karnından silahla vurulmuş halde buldukları ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ailesinin kendi araçlarıyla hastaneye ulaştırmaya çalıştığı Elif K, yolda karşılaşılması üzerine sağlık ekiplerince ambulansa alındı.


Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, hastanedeki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.





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