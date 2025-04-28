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Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: İki kişi yaralandı

Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: İki kişi yaralandı

07:5428/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
AA
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Mermilerin isabet ettiği Selman A. ve kahvehanedeki Sercan Y. (39) yaralandı.
Mermilerin isabet ettiği Selman A. ve kahvehanedeki Sercan Y. (39) yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sercan Y, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İskilip'e bağlı Kurusaray köyündeki kahvehanede Cengiz K. (55) ile Selman A. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz K, tabancayla Selman A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Mermilerin isabet ettiği Selman A. ve kahvehanedeki Sercan Y. (39) yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sercan Y, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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