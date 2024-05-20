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Şüpheli kaza sonucu can veren Reisi Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu

Dünkü kazada şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve İran siyasetinin muhafazakar kesimini temsil eden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak anılıyordu.

09:33 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:10 - 20/05/2024 Pazartesi
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İbrahim Reisi - Ali Hamaney
İbrahim Reisi - Ali Hamaney
2021 yılında Cumhurbaşkanı olarak seçilen
İbrahim Reisi
, ülkenin kuzeyinde Doğu Azerbaycan eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında 63 yaşında yaşamını yitirdi.

İran siyasetinin sertlik yanlısı olarak bilinen muhafazakar kesimini temsil eden Reisi, dini lider
Ali Hamaney
'in halefi olarak anılan biriydi.


İkinci denemesinde kazandı


İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı'na 2021'de, ikinci denemesinde seçildi. İlk kez aday olduğu 2017'de, reformcu kanadın temsilcilerinden Hasan Ruhani'ye karşı yenilmişti.


Ruhani'nin yarışmadığı 2021'de ise ilk turda yüzde 62 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Seçilir seçilmez de sertlik yanlısı olduğunu gösterdi. Rejim karşıtı protestoları güç kullanarak bastırdı.



Rejim muhalifleri için idam kararları


İslam rejiminin uyguladığı ahlak yasalarını sıkılaştırdı. Dünya liderleriyle yürüttüğü nükleer müzakerelerde zorlu pazarlıklara girişti.


Reisi, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Yargı Erki Başkanı'ydı ve kamuoyunda tanınan bir isim değildi. Hakimlik yaptığı 80'li yıllarda, rejim muhalifleri için idam kararları çıkarmıştı. 1988'de Halkın Mücahitleri örgütünün üyelerine toplu idam kararlarının altına imza atan dört hakimden biriydi.





Cumhurbaşkanlığı döneminin en büyük krizi


Reisi, Ortadoğu'nun savaş ve çatışmalarla sarsıldığı zor bir dönemde görev yaptı. İsrail Gazze'ye bugüne kadarki en kanlı saldırısını başlatttı.


İran, o dönemde, Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki vekil güçleriyle Hamas'a destek verdi. Tahran ve Ortadoğu'daki vekilleri, kendilerini İsrail'e karşı "direniş ekseni" olarak adlandırdı.


Cumhurbaşkanlığı döneminin en büyük krizi, İsrail'in Şam'daki başkonsolosluk binasını vurması oldu. Tahran, bu saldırıya, İsrail'e ilk kez doğrudan saldırarak yanıt verdi. İran'dan İsrail'e 300'den fazla füze ve drone ateşlendi.




AFAD ekipleri İran Cumhurbaşkanı Reisi için yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi. İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."


#İbrahim Reisi
#İran
#Hamaney
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