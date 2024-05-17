Süreç zorlu ama şeffaf olacağız

Kurtulmuş, "Sürecin zor olduğunu ben de biliyorum" diyerek, sürecin karşılıklı müzakerelerle şeffaf, milletimize açık bir şekilde sürdürüleceğini söyledi. Kurtulmuş, "Ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir" diyerek, müzakere takvimi yeni yasama yılına işaret etti.

Kurtulmuş’un anayasa turları kapsamındaki ziyaretlerinin son adresi AK Parti grubu oldu. Dün AK Parti grup yönetiminin tam kadro yer aldığı görüşme, 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ilerleyen süreçte TBMM'de grubu olmayan siyasi partilerin de görüşlerini alacağını söyledi. Kurtulmuş şunları dile getirdi: “Ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. Şeffaflık meselesini çok önemsediğimizin altını çizmek isterim. Anayasa değişikliği hiçbir şekilde siyasi mevzu haline getirilmemeli. TBMM, anayasa yapma ya da yeni anayasa değişikliği çalışmaları, ne derseniz deyin, bunu yapmaya yetkilidir.”