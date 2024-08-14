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Suriye harekat alanında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit düştüğünü açıkladı.

17:32 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi.

Mesajda,
"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat alanında yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
ifadeleri yer aldı.


#MSB
#Milli Savunma Bakanlığı
#Suriye
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