Gündem Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi
HATAY

Hatay haber: Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi

Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi

Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Askeri araçlar, sınırda konuşlandırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

IHA
Sınıra sevk edilen askeri araçlar, konvoy halinde gitti.
Sınıra sevk edilen askeri araçlar, konvoy halinde gitti.

Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis’ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Erdoğan 'Harekata birkaç gün içinde başlayacağız' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık" dedi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Harekata birkaç gün içinde başlayacağız
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Erdoğan: Harekata birkaç gün içinde başlayacağız

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Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, geniş güvenlik önlemleri altında Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Hatay sınırına 30 askeri araç sevk edildi
FOTOĞRAF 5
Title
Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi.
Title
Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Title
Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Title
Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Title
Hatay sınırına 30 askeri araç sevk edildi
Hatay sınırına 30 askeri araç sevk edildi
Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

YORUM YAP



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