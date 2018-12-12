Hatay haber: Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi
Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi
Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Askeri araçlar, sınırda konuşlandırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis’ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Erdoğan 'Harekata birkaç gün içinde başlayacağız' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık" dedi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" şeklinde konuştu.