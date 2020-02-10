Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.
Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.
Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.
Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.
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