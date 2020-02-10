Gündem Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
GAZİANTEP

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Haber Merkezi AA
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İdlib’e gece yarısı askeri sevkiyat

Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.

Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.

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