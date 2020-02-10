Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

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Elazığ'daki deprem sonrası tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı

Elazığ Valiliği, kamyonetteki yardım kolilerinin depremzedelere fırlatılıp gelişigüzel dağıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, dağıtımı yapan kişilerden A.D.’nin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.