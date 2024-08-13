Suriye’den çekilmek için 3 şart

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile heyet toplantısı olabileceğini söyledi.

Reuters’a konuşan Bakan Güler, Suriye ile normalleşmeye dair açıklamalar yaptı. Suriye ile görüşme sürecine ilişkin Güler, “Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde ve uygun görülen formatta bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir” dedi.

ÇEKİLME İÇİN ÜÇ ŞART

İlişkilerin normalleşmesi için daha önce Suriye hükümetinin gündeme getirdiği Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerlerinin çekilmesi konusuyla ilgili Güler, “Kapsayıcı bir Anayasa'nın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız ancak bunlar yapıldıktan ve sınırlarımızın güvenliği tam olarak sağlandıktan sonra karşılıklı koordine ile gereğini yaparız” diye konuştu.

KALKINMA YOLU PKK’NIN TEHDİDİ ALTINDA

Irak'ta ortak merkez oluşturulması konusunda teknik çalışmaların olumlu şekilde devam ettiğini kaydeden Güler, “Irak ile son dönemde atılan karşılıklı olumlu adımları bir dönüm noktası olarak görüyor; terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili de Güler, “Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak kolundaki güzergahta halen PKK terör örgütü tehdidinin bulunduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bölgede güvenlik, istikrar ve refahın en büyük düşmanı terör örgütlerinin varlığıdır. Kalkınma Yolu Projesi'nin hem bölge hem Türkiye hem Irak için büyük imkan olduğunu değerlendiriyor, bölgede refahın gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum” açıklaması yaptı.

F-16 MUTABAKATINDAN MEMNUNUZ

Öte yandan Güler, F-16'ların tedarik ve modernizasyonu konusunda varılan mutabakattan memnun olduklarını ve son uçağın teslimine kadar projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını umduklarını kaydetti. Türkiye'nin F-35 programına dönmek isteyip istemediği sorusuna ise Güler şu yanıtı verdi: “F-35 konusunda ABD ile görüşme ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alması, örtülü/örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır.”







