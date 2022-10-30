​​Suriyeli miniklerin bayram coşkusu.

Suriye’den kaçan ailelerin çocukları, Cumhuriyet Bayramı sevincini yaşadı.

TÜM ÇOCUKLAR TEK RENKTE BULUŞTU

Savaşın zulmünden kaçıp, Türkiye’ye gelen çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ile okullarında bir araya gelen minikler, Cumhuriyet için tek renkte buluştu. Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yılını kutlayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

OKULLAR BAYRAKLARLA DONATILDI

Suriyeli ve Türk öğrenciler hazırladıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ile izleyenlerin alkışını aldı. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan programlarda şiir dinletisinden folklorik danslara, günün anlam ve önemini anlatan piyeslerden yarışmalara kadar pek çok etkinlikte görev alan öğrenciler hazırladıkları etkinlikleri tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bayram öncesi süsledikleri sınıflarında çektirdikleri fotoğraflarla günü ölümsüzleştirdi.

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VELİLER HEYECANA ORTAK OLDU

Çocuğu kutlamalara katılan Taha Ahmed Kefernawy, çocuğunun İstiklal Marşı'nı ezberlediğini bu sebeple büyük gurur duyduğunu söyledi. Fayha Alani de, "Allah bu vatanı korusun, Türkiye'yi tüm kötülüklerden muhafaza etsin" dedi. Suriyeliler iş yerlerini ve evlerini de Türk bayraklarıyla süsledi.