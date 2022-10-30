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ANKARA

Suriyeli miniklerin bayram coşkusu

Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle terör örgütlerinden aileleriyle birlikte kaçarak Türkiye'ye gelen çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
​​Suriyeli miniklerin bayram coşkusu
​​Suriyeli miniklerin bayram coşkusu.

Suriye’den kaçan ailelerin çocukları, Cumhuriyet Bayramı sevincini yaşadı.

TÜM ÇOCUKLAR TEK RENKTE BULUŞTU

Savaşın zulmünden kaçıp, Türkiye’ye gelen çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ile okullarında bir araya gelen minikler, Cumhuriyet için tek renkte buluştu. Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yılını kutlayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

OKULLAR BAYRAKLARLA DONATILDI

Suriyeli ve Türk öğrenciler hazırladıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ile izleyenlerin alkışını aldı. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan programlarda şiir dinletisinden folklorik danslara, günün anlam ve önemini anlatan piyeslerden yarışmalara kadar pek çok etkinlikte görev alan öğrenciler hazırladıkları etkinlikleri tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bayram öncesi süsledikleri sınıflarında çektirdikleri fotoğraflarla günü ölümsüzleştirdi.

VELİLER HEYECANA ORTAK OLDU

Çocuğu kutlamalara katılan Taha Ahmed Kefernawy, çocuğunun İstiklal Marşı'nı ezberlediğini bu sebeple büyük gurur duyduğunu söyledi. Fayha Alani de, "Allah bu vatanı korusun, Türkiye'yi tüm kötülüklerden muhafaza etsin" dedi. Suriyeliler iş yerlerini ve evlerini de Türk bayraklarıyla süsledi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı
FOTOĞRAF 15
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Suriye’nin kuzeybatısındaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı.
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İdlib kenti ve kırsalında rejim güçleriyle temas hatlarına yakın köylere yönelik bombardımanın arttığı dönemde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.
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Öğrenciler, savaşın izlerini taşıyan ve bombardımanlarda büyük hasar alan, ancak ayakta kalmayı başaran dersliklerde yerlerini aldı.
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Yıkım ve kısıtlı imkanlar altında başlayan yeni eğitim yılında öğretmenler ise yine maaş almadan gönüllü olarak ders vermeye devam ediyor.
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Jabal al-Zawiya’daki bir okulun müdürü Walid Kanaan, \"Çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Okulları restore etmemiz gerekiyor ve öğrenciler için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var\" diye konuştu.
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Suriye’nin kuzeydoğusundaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti ve kırsalında, artan bombardımanın gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı.
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