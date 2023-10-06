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Suriye’ye 583 bin gönüllü dönüş

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, dün TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda sunumda bulundu. Toros, düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için haziran ayında uygulamaya alınan ve 1 Aralık’ta ülke genelinde faaliyete geçecek ‘İstanbul Modeli’nin detaylarını da açıkladı.

Uğur Duyan
04:00 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, dün TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda sunumda bulundu. Toros, düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için haziran ayında uygulamaya alınan ve 1 Aralık’ta ülke genelinde faaliyete geçecek ‘İstanbul Modeli’nin detaylarını da açıkladı. Bu modelle, 1 Haziran’dan 29 Eylül’e kadar Türkiye’de toplam 105 bin 323 yakalama gerçekleşti. Bu rakamın 40 bin İstanbul’dan. Bu yıl içinde de 165 bin 571 düzensiz göçmen yakalandı. 1 Haziran’dan bu yana 45 bin 454 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

76 BİN KAÇAK GİRİŞ ENGELLENDİ

Toros’un sunumuna göre İstanbul’da yapılan operasyonlar ile 111 bin 614 yabancı kendiliğinden Türkiye’den ayrıldı. Sınırlarda alınan tedbirler sayesinde 76 bin 494 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı girişi engellendi. Türkiye’de ikametgah izni alan 1 milyon 174 bin kişiden 130 bin 482’si Rusya vatandaşı iken; 103 bin 607’si Türkmenistan, 98 bin 253 bini ise Irak vatandaşı. Suriye sınırında 100 bin briket ev tamamlandı. 583 bin 618 Suriyelinin geri dönüşü sağlandı.

Suriyelilere mülk satışı yok

Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Atay Uslu ise muhalefetten gelen ‘Suriyelilere mülk satıldı’ iddiasına yanıt verdi. Uslu, Suriyelilere mülk satışının olmayacağını ifade ederek, 1930’lardaki Hatay meselesi yüzünden bu ülke vatandaşlarına mülk satışının mümkün olmadığını söyledi.



#Göç İdaresi
#Suriye
#Göçmen
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