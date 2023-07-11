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Suriye'ye gideceğini açıklayan Ümit Özdağ'ın vizesi iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde Suriye'ye bir dizi ziyarette bulunacağını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Suriye yönetiminden izin çıkmadı.

09:21 . 11/07/2023 Salı
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Ümit Özdağ

Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, her fırsatta göçmenlere yönelik 'ülkelerine göndereceğim' vaadinde bulunuyordu. Bütün politikasını göçmen karşıtlığı üzerine kuran Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ses getirmişti. Özdağ, geçen haziran ayı sonunda Suriye'ye gideceğini açıklamış ve Lazkiye'de bir dizi temasta bulunacağını açıklamıştı.

"4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a Lazkiye'ye gideceğiz"

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan Çözüm Önerisi programında Kenan Taş'ın sorularını yanıtlayan Özdağ, "4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a Lazkiye'ye gideceğiz. Bu gayri resmi bir ziyaret. Turistik ziyaret." dedi. Suriye gezisine gazeteci İsmail Saymaz'ı da davet ettiğini duyuran Özdağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suriye yönetiminden izin çıkmadı: Gidemiyorum

Ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Özdağ'ın Suriye yönetimi tarafından ülkeye girmesine izin verilmediği öğrenildi.

Halk TV'nin haberine göre Özdağ konuyla ilgili olarak "Suriye'ye gidemiyorum" açıklamasını yaptı. Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise net bir bilgisinin olmadığını ifade ederek "Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" diye konuştu.



#Ümit Özdağ
#Suriye
#mülteci
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