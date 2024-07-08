Suriye'yle ilişkiler yeniden başlamalı mı? Areda Survey Türk halkına sordu: Yüzde 64'ü aynı fikri savunuyor

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Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
“Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok”
ifadelerinin ardından,
Areda Survey’in iki yıl önce gerçekleştirdiği Türkiye-Suriye ilişkilerine dair araştırma yeniden gündem oldu.
Türk halkı ilişkilerin yeniden başlamasını istiyor
Türk halkı ilişkilerin yeniden başlamasını istiyor
Areda Survey araştırma şirketinin 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 64,3’ü Türkiye ile Suriye ilişkilerinin geliştirilmesini ve
ilişkilerin yeniden başlaması
gerektiğini savunuyor.
Yüzde 35,7’si ise bu yakınlaşmayı olumsuz değerlendiriyor.
Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmanın Metodolojisi
- Türkiye genelinde 2.000 kişinin katıldığı ve 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
#Areda Survey
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1 saat önce