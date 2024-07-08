|
Gündem

Suriye'yle ilişkiler yeniden başlamalı mı? Areda Survey Türk halkına sordu: Yüzde 64'ü aynı fikri savunuyor

Areda Survey araştırma şirketinin 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 64,3’ü Türkiye ile Suriye ilişkilerinin geliştirilmesini ve ilişkilerin yeniden başlaması gerektiğini savunuyor.

Seren Som
14:13 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:46 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
“Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok”
ifadelerinin ardından,
Areda Survey’in iki yıl önce gerçekleştirdiği Türkiye-Suriye ilişkilerine dair araştırma yeniden gündem oldu.


Türk halkı ilişkilerin yeniden başlamasını istiyor

Areda Survey araştırma şirketinin 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 64,3’ü Türkiye ile Suriye ilişkilerinin geliştirilmesini ve
ilişkilerin yeniden başlaması
gerektiğini savunuyor.

Yüzde 35,7’si ise bu yakınlaşmayı olumsuz değerlendiriyor.

Araştırmanın Metodolojisi

  • Türkiye genelinde 2.000 kişinin katıldığı ve 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimiz her an olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesi için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda Suriyelilerle ilgili yaşanan provokatif olaylarla ilgili "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. " ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dedi.



#Areda Survey
#Suriye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Beşar Esed
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kahramanmaraş 1. etap deprem konutları ne zaman teslim edilecek son durum nedir?