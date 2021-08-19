Gündem Sürücüler dikkat Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
ANKARA

Sürücüler dikkat: Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Memur-Sen'in Anadolu Meydanı'nda düzenleyeceği program nedeniyle başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Haber Merkezi Diğer
Sürücüler dikkat: Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
Arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 18.00-20.30 saatleri arasında Memur-Sen Konfederasyonunca Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine Yönelik" program yapılacağı belirtildi.

Saat 15.00'dan itibaren

Program nedeniyle açık hava toplantısı nedeniyle perşembe günü saat 15.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anıt Caddesi'nin tamamı, Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile bağlantı yolları tek taraflı), GMK Bulvarı (Kültür Sokak ile Anadolu Meydanı arası Kızılay istikameti), Kazım Karabekir Caddesi-Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit ve yan varyantlar dahil), Celal Bayar Bulvarı’ndan Anadolu Meydanı istikameti ve Kazım Karabekir Caddesi’ne dönüş yan varyantlar, Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

  • Araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Abone Ol Google News
Hobi olarak başladı ustası oldu

Hobi olarak başladı ustası oldu

​'Bu işe 40 kişi başlar 3 kişi devam eder dediler'
Türkiyenin her yerine gönderiyor

Türkiye'nin her yerine gönderiyor

​Komşu tavsiyesiyle başladı işleri büyüttü...
Kastamonulu selzede: Aileden CHPliyim ben böyle çalışma görmedim

​28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilmişti.

​Sel faciasından kurtulan aile yaşadıkları dehşeti anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.