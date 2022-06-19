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ANKARA

Sürücüler dikkat: Bu yollar kapalı olacak

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde bazı yollar kapalı olacak. Yetkililer o bölgelerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.

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Sürücüler dikkat: Bu yollar kapalı olacak
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı (K22) -D100 Ayrımı-Bolu Batı kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak ulaşım Bolu-Doğu ve Abant kavşakları üzerinden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her gün 22.00-06.00 saatlerinde, önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitimi akabinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 (Boğsak mevkisi) ve 53-54'üncü kilometrelerinde (Silifke-Taşucu-Ovacık) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 31-33. kilometrelerinde (Bingöl şehir geçişi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 17-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kağızman-Cumaçay yolunun 39-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Şavşat yolunun 10-32. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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