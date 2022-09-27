Gündem Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü dört araç ile büfeye çarptı Yedi kişi yaralandı
SİVAS

Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü dört araç ile büfeye çarptı: Yedi kişi yaralandı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan dört araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan yedi kişi hastanelere kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü dört araç ile büfeye çarptı: Yedi kişi yaralandı
Sivas'ta otobüs kazası.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Dikilitaş Caddesi’nde meydana geldi. İçerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan dört araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yedi kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile yedi yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kanlı Pazar: Yedi kaza 15 can
GÜNDEM
Kanlı Pazar: Yedi kaza 15 can

Kaputu açılan taksi zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı var
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Olay, Sancaktepe’de saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TES 65 plakalı ticari taksinin seyir halindeyken kaputu açıldı.
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Şoförün ani fren yapması sonucu arkadan gelen 2 araç zincirleme kaza yaptı.
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aksi sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi, diğer iki araç içerisinde bulunan kişiler de dahil toplamda 8 kişi yaralandı.
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Kazayı görenler durumu polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşları ambulans ile hastaneye sevk etti.
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Kaza nedeniyle trafik oluşan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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Kazaya karışan Ziyaaddin Kuzu, \"Taksinin kaputu açıldı. Ondaki ısı yalıtımı üzerimize gelince görüş açımızı kaybettik. Kaput açılınca taksi ani durmak zorunda kaldı, biz de kaza yaptık\" dedi.
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Kaputu açılan taksi zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı var
Sancaktepe'de kaputu açılan taksi kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü

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