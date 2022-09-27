Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü dört araç ile büfeye çarptı: Yedi kişi yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Dikilitaş Caddesi’nde meydana geldi. İçerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan dört araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yedi kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile yedi yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜNDEM Kanlı Pazar: Yedi kaza 15 can