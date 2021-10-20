Gündem Suveyda filmine İstanbul galası
İSTANBUL

Suveyda filmine İstanbul galası

Usta yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan’ın yeni filmi Suveyda’nın İstanbul galası yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suveyda filmine İstanbul galası
Mesut Uçakan’ın yeni filmi Suveyda’nın İstanbul galası yapıldı. Esenler Belediyesi ev sahipliğin

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gala başta gençler olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

‘Reis Bey’, ‘Kavanozdaki Adam’, ‘Kelebekler Sonsuza Uçar’, ‘Yalnız Değilsiniz’, ‘Anka Kuşu’ ve ‘Sevda Kuşun Kanadında’ gibi yapımlara imza atan yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona giren filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Filmde hafız olma çabasındaki ‘Hadim’i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge’ye; tiyatro ve dizilerde rol alan bir çok isimler eşlik ediyor.

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