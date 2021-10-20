Suveyda filmine İstanbul galası

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gala başta gençler olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

‘Reis Bey’, ‘Kavanozdaki Adam’, ‘Kelebekler Sonsuza Uçar’, ‘Yalnız Değilsiniz’, ‘Anka Kuşu’ ve ‘Sevda Kuşun Kanadında’ gibi yapımlara imza atan yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona giren filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Filmde hafız olma çabasındaki ‘Hadim’i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge’ye; tiyatro ve dizilerde rol alan bir çok isimler eşlik ediyor.