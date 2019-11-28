Suya yüzde 80 gizli zam

Okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş, şehir içi arabalı vapur, İSBİKE, İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek’e zam yapan İmamoğlu, 2020 yılında da suya yüzde 80 oranında zam yapacak. CHP’nin zam oyunu İSKİ tarafından hazırlanan 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifi’nde ortaya çıktı. İstanbul’da su konut ve iş yerlerini ayırmak amacıyla 2 ayrı tarife üzerinden tarifelendiriliyordu. Ancak CHP yönetimindeki İSKİ, tarife sayısının artırılmasını fiyatlara da yüzde 20 ila yüzde 80 arasında değişen zam yapılmasını teklif etti. Tasarı bugün İBB Meclisi’nde ele alınacak. Karar en çok dar gelirli kalabalık aileleri ekonomileri etkilenecek.

NASIL ETKİLEYECEK

Hali hazırda 0-10 metreküp arasında tüketim yapan vatandaş suyun metre küpü için 4 lira ödüyordu. Bu fiyat yüzde 20 zamla 4,80 liraya yükselecek. CHP’nin yüzde 80 zammı 10 ile 15 metreküp arasında su tüketenler için devreye girecek. Bugün bu aralıklarda tüketim yapan vatandaşların metreküp başına ödediği ücret 4 liradan 7,20 liraya yükselecek. Yani ayda 15 metreküp su harcayarak 60 lira fatura ödeyen vatandaşın faturası 100 lirayı aşacak. Yüzde 80 zam 20 metreküp üzerinde su tüketenleri de yakacak . Bu kadamede hali hazırda 6 lira olan metreküp fiyatı 10.80 liraya yükselecek.