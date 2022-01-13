​Tabipler Birliği ittifakı topladı

Yerli aşı Turkovac’a “solüsyon sıvı” deyip itibarsızlaştırmaya çalışan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) Millet İttifakı sahip çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM’de sağlık çalışanlarının sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı basın toplantısında, yanına CHP, İYİ Parti ve HDP’li milletvekillerinin yanısıra Türk Tabipleri Birliği

Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı da aldı.

Turkovac

MİLLET İTTİFAKI KALKAN OLDU

Türk Tabipleri Birliği'ne gelen eleştirilere CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis’te kalkan oldu. İYİ Parti’yi birlikte görünmekten kaçındığı HDP ile aynı safta buluşturan toplantıya; TTB Merkez Konseyi üyeleri ile CHP milletvekilleri Ali Fazıl Kasap, Ali Şeker, Candan Yüceer, Cihangir İslam, Murat Emir, Mustafa Adıgüzel, Servet Ünsal, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba ve Yüksel Özkan; HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Habip Eksik, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Züleyha Gülüm ile İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu katıldı.

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Turkovac için CHP Ankara Milletvekili Murat Emir “Turkovac’la övünmek istiyoruz ama bilimsel olarak şu anda herhangi bir sıvıdan maalesef farkı yok” demiş, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut da “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Türk Tabipleri Birliği'ne inat TURKOVAC