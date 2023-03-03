Tacikistan’a kaçamadan yakalandı: Dalkılıç, cezaevine gönderildi

Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 218'e çıktı. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 869 zanlının sorumluluğu saptandı. Yakalanan şüphelilerden 218'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 298 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 151 şüpheli hakkında yakalama kararı, 81 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 4 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 31'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 81 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TACİKİSTAN'A KAÇTI

Hatay Belen'de yıkılan ve 20 kişinin öldüğü Kartopu Apartmanı sorumluları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Apartmanın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, hakkında yakalama kararı çıkmadan önce Tacikistan’a kaçtı. Dalkılıç’ın pasaportundaki hareketliliği fark eden polis, şüphelinin 1 Mart akşamı saat 18.25’teki Tacikistan uçağına bindiğini belirledi. Bunun üzerine savcılık tarafından Dalkılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tacikistan emniyet teşkilatı ile görüşülüp Dalkılıç'ın uçaktan inmemesi sağlandı. Aynı uçakla geri gönderilen Dalkılıç, dün sabah İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sadece proje benim

Dalkılıç’ın, savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Apartmanın yapım sürecinde yer almadığını ileri süren Dalkılıç, “Her ne kadar ilgili yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi olarak gözüküyorsam da sahada herhangi bir gözetim ve denetim yapmadım, sadece proje hazırladım.” dedi. Dalkılıç, sevk edildiği adli makamca “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.



