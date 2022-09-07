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ANKARA

Taciz ateşi açan beş terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan beş PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taciz ateşi açan beş terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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