Taciz ateşi açan beş terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/Y0Udvn7wVu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2022

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