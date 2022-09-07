Taciz ateşi açan beş terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/Y0Udvn7wVu
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!