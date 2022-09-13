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Tacizci Yunanistan'a yeni angajman önerisi: Anında karşılık verilmeli

Tacizi saldırıya dönüştüren Yunanistan’a karşı Ege’de angajman kurallarının yeniden belirlenmesi önerildi. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ile güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Yunanistan’ın gerilim stratejisini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Tacizci Yunanistana yeni angajman önerisi: Anında karşılık verilmeli
Yunanistan Türk gemisine taciz ateşi açmıştı.

Tacizi saldırıya dönüştüren Yunanistan’a karşı Ege’de angajman kurallarının yeniden belirlenmesi önerildi. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ile güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Yunanistan’ın gerilim stratejisini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Yunanistan’ın uyguladığı tahrik propagandasına karşı anında tepki verilmesi gerektiğini ifade eden İsmail Hakkı Pekin, “Yunan büyükelçi çağrılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ ifadesini savaş çıkartmak için söylemiyor. Bu konuda gereken önlemlerin alınması için söylüyor. Yunan sahil güvenliklerin bizim Türk gemimize ateş ettikleri zaman Türk sahil güvenliklerinin Yunanlara karşı ateşli tepki vermesi gerekirdi. Bu sebeple Yunanistan’a karşı yaşanan olaylarda anında tepki vermemiz gerekiyor” dedi. Pekin, şöyle konuştu:

ANGAJMANDA DEĞİŞİKLİK

“Denizdeki kara sularının altı mil olması, gayrı askeri statüdeki adaların askerden arındırılması gibi konuları görüşmek istiyoruz biz. Türkiye’nin istediği bu. Ama Yunanistan, ABD’nin kendi bölgesinde açmış olduğu üslerden dolayı desteklerini alıyor. Bu durumda Türkiye’nin angajman kurallarını yeniden değerlendirmesi lazım. Gerekirse angajman kuralları ile ilgili değişiklik yapıp yeni adımlar atması lazım.”

DİREKT TEPKİ VERİLMELİ

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da gerek NATO gerekse Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’nin ne kadar haklı olursa olsun hak ettiği karşılığı bulamayacağını belirtti. Ağar, “Türkiye’nin yapması gereken Yunanistan’ın karşılık verdiği durumlarda direkt tepki verilmeli” dedi.

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